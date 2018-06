Serie-A-Klub jagt HSV-Duo Kostic und Walace

Filip Kostic (l.) und Walace haben in Italien Interesse geweckt

Die Kaderplanung ist beim Hamburger SV nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte in vollem Gange. Mit Filip Kostic und Walace stehen jetzt zwei Fußball-Profis vor dem Abschied vom HSV.

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, hat der italienische Erstligist AC Florenz ein Auge auf Kostic und Walace geworfen. Beide sind noch bis Ende Juni 2021 an die Rothosen gebunden.

Besonders im Falle des Serben wird der HSV wohl auf eine ordentliche Ablösesumme pochen. Aktuell bereitet sich der Linksaußen mit der Nationalmannschaft auf die anstehende Weltmeisterschaft in Russland vor. Eine gute Leistung im WM-Schaufenster dürfte den Preis des 25-Jährigen wohl nochmals deutlich in die Höhe treiben.

Während Kostic' Berater gegenüber der "Hamburger Morgenpost" bereits klarstellte, dass sein Schützling "den HSV und Hamburg verlassen" will, dürften die Hanseaten zögern. Nur bei einem Angebot in der Nähe der 2016 an den VfB Stuttgart gezahlten 14 Millionen Euro wäre man wohl gesprächsbereit.

Einem Transfer von Walace wird man dagegen kaum Steine in den Weg legen. Neben der Fiorentina gelten derzeit auch der SSC Neapel mit Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti und Sampdoria Genua als potenzieller Abnehmer.

Das kolportierte Interesse des FC Santos soll sich laut "Abendblatt"-Informationen hingegen nicht erhärtet haben. Erst im Januar 2017 war der 23-Jährige für stattliche 9,2 Millionen Euro nach Hamburg gewechselt.