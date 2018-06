Van der Vaart spürte nach HSV-Abstieg "große Leere"

Rafael van der Vaart (r.) arbeitet während der WM als Experte für das niederländische Fernsehen

Der frühere HSV-Star Rafael van der Vaart möchte seine Fußball-Karriere fortsetzen.

"Ich habe noch eine Saison im Tank, möchte gern weiterspielen. Ich bin noch superheiß auf die Kugel. Wo ich kicken werde, ist aber noch nicht klar", sagte der 35-Jährige, dessen Vertrag beim dänischen Meister FC Midtjylland ausgelaufen ist, der "Fußball-Bild".

Bei den Dänen war van der Vaart zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden. "Ich bin eher der Sechs-Minuten-Meister. In zwei Partien durfte ich nur kurz ran. Dabei habe ich jedes Training mitgemacht, wurde aber nicht gebraucht", bemerkte der frühere niederländische Nationalspieler.

Van der Vaart wäre auch weiterhin bereit, seinem Ex-Klub HSV zu helfen, so denn Interesse bestünde. "Ich trage den Verein tief in meinem Herzen, habe ihm viel zu verdanken. Klar würde ich gern nach meiner aktiven Karriere etwas zurückgeben", sagte der Mittelfeldspieler, der von 2005 bis 2008 und von 2012 bis 2015 für den HSV spielte.

Der Abstieg der Rothosen hat den einstigen Oranje-Star tief getroffen. "Ich hatte lange Zeit eine große Leere in mir, konnte nicht glauben, dass dieser großartige Verein bald in der 2. Liga spielen wird. Aber leider ist das Realität", gewährte er Einblick in sein Seelenleben.

Weltmeister Deutschland? "Das wäre schon recht langweilig"

Bei der WM ist van der Vaart als Experte des niederländischen TV-Senders "NOS" im Einsatz. An eine Titelverteidigung der deutschen Nationalmannschaft glaubt der Routinier nicht.

"Wenn ich Deutschland sage, wäre das schon recht langweilig. Die Löw-Truppe ist eine Turnier-Mannschaft und wird sehr weit kommen. Ich setze aber auf Frankreich", so van der Vaart, der der Équipe tricolore "eine tolle Mischung aus Kraft, Technik und Talent" attestiert.

Im krassen Kontrast zu "Les Bleus" steht die niederländische Auswahl, die nach der EM 2016 nun bereits das zweite große Turnier in Folge verpasst. Ein Zustand, der dem 109-maligen Nationalspieler van der Vaart zu schaffen macht: "Es ist ein komisches Gefühl. In Brasilien waren wir immerhin noch Dritter. Besonders wenn man sieht, dass Verbände wie Panama mitmischen und wir nicht, echt schade."