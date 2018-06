Vincenzo Grifo kehrt nach Hoffenheim zurück

Schließt sich 1899 Hoffenheim an: Vincenzo Grifo

Die Tinte ist trocken! Vincenzo Grifo hat beim Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim einen Vertrag bis 2022 unterschreiben. Zuvor stand der Linksaußen bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen.

Für Grifo ist sein Wechsel in den Kraichgau gleichzeitig die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Der heute 25-Jährige stand bereits zwischen 2012 und 2014 bei der TSG unter Vertrag.

"Über die technischen Qualitäten, den Spielwitz und die herausragende Schussstärke von Vince braucht man nicht mehr viele Worte zu verlieren", erklärte 1899-Sportchef Alexander Rosen. Der ehemalige Gladbacher und Freiburger werde "als flexibel einsetzbarer Offensiv-Spezialist, verlässlicher Vorbereiter und effektiver Standardschütze wichtige Komponenten in unseren Kader einbringen".

Grifo selbst ist schon ganz gespannt auf sein Comeback: "Es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an. Ich erinnere mein erstes Bundesligaspiel in der Rhein-Neckar-Arena noch genau, und ich kann kaum beschreiben, wie sehr ich darauf brenne, hier in der Nähe meiner Heimat in der neuen Saison anzugreifen."

"Vor uns liegt ein spannendes Jahr"

Der Klub habe seit seinem Abschied "nochmal eine starke Entwicklung hingelegt", so der 25-Jährige, der anfügte: "Vor uns liegt ein spannendes Jahr mit einer besonderen Herausforderung. Ich freue mich auf diese Erfahrungen und habe große Lust, meine Stärken voll einzubringen."

🔵⚪️ #Grifo2022



Vincenzo #Grifo wird in der neuen Saison wieder das Trikot unserer #TSG tragen! Der 25 Jahre alte Offensivspieler kommt von der @borussia und hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.



Willkommen zurück, Vince! 🔙



📱 https://t.co/PzCtVkt7AX pic.twitter.com/MCCKUTRSGl — TSG Hoffenheim (@achtzehn99) 11. Juni 2018

Von Seiten der Borussia gab es gute Wünsche auf den Weg. "Wir wünschen Vincenzo Grifo für seine sportliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg in Hoffenheim", sagte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl.

In 59 Bundesliga-Einsätzen für Hoffenheim, Mönchengladbach und dem SC Freiburg erzielte er sechs Treffer und bereitete 16 Tore vor.