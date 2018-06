Klopp-Faktor: Zieht es BVB-Star Götze nach Liverpool?

Zieht es BVB-Profi Mario Götze in die Premier League zu Jürgen Klopp?

Nachdem der Deal mit Nabil Fekir auf der Zielgeraden geplatzt ist, ist der FC Liverpool auf der Suche nach einer Alternative für das Mittelfeld. Dort könnte sich nun BVB-Star Mario Götze aufdrängen.

Laut einem Bericht des englischen "Express" will der WM-Held von 2014 wieder mit seinem ehemaligen Trainer Jürgen Klopp zusammenarbeiten und sein Glück bei Liverpool versuchen.

"Liverpool hat sich als Favorit für Mario Götze durchgesetzt", zitiert das Blatt den Journalisten Lee Price, der bereits zwei Bücher über den deutschen Fußball und eine Biographie über Klopp geschrieben hat.

Demnach hat sich Götze aufgrund des "Klopp-Faktors" für die Reds entschieden. In der Saison 2010/11 schaffte der damals 18-Jährige unter dem Trainer beim BVB den Durchbruch. Auch nach seinem Wechsel zu Bayern München riss der Kontakt zwischen Trainer und Spieler nie ab.

Bereits vor zwei Jahren hatte sich Klopp um einen Wechsel des WM-Finaltorschützen von 2014 nach Liverpool bemüht. Letztlich entschied sich Götze aber für die Rückkehr nach Dortmund.

Kann Klopp die Karriere von Götze "neu beleben"?

Nachdem Götze seinen Stammplatz bei Borussia Dortmund verloren hat, kommt ein Wechsel nach England für den Mittelfeldspieler nun aber in Betracht. "Er will sich in England selbst testen", so Price.

Laut dem Journalisten ist Klopp trotz des Karriereknicks von Götze davon überzeugt, dass er den Werdegang des Weltmeisters "neu beleben, ein Schnäppchen machen und seinem Kader mit dem BVB-Sorgenkind neue Stärke verleihen kann".

Auch Aston Villas Jack Grealish und Xherdan Shaqiri von Stoke City sollen als Fekir-Alternativen auf dem Liverpool-Zettel stehen. Doch vollends überzeugt sei Klopp von keinem der beiden.

Zuletzt war Götze mit dem FC Arsenal, West Ham United und dem FC Everton in Verbindung gebracht worden. Auch der FC Valencia und Olympique Marseille sollen die Fühler nach dem 26-Jährigen ausgestreckt haben.