Zlatans Giganten-Tor für die Ewigkeit

IMAGO/NILS PETTER NILSSON / XP / TT

Zlatan Ibrahimović kurz nach seinem legendären Fallrückzieher

Selbst die englischen Spieler staunten am 14. November 2012 nicht schlecht, als Zlatan Ibrahimović in der 91. Minute zum Fallrückzieher ansetzte - aus 25 Metern! Auch elf Jahre später ist das Tor des mittlerweile zurückgetretenen Stürmerstars noch unvergessen.

Doch von vorne: Bei jenem Testspielabend in Solna zwischen Schweden und England sollte eigentlich Steven Gerrard der Mann des Abends sein. Der ehemalige Liverpooler bestritt als erst sechster Fußballer sein 100. Länderspiel für die "Three Lions". Am Ende des Abends gab es allerdings nur noch ein Thema: DAS Tor von Zlatan Ibrahimović.

Beim Stand von 3:2 für die Heimmannschaft schlugen die Schweden den Ball unkontrolliert in die Hälfte der Engländer. Joe Hart lief aus seinem Kasten und köpfte den Ball etwas kraftlos und in hohem Bogen nach vorne.

Ibrahimović stoppte, dreht sich und setzte zum Fallrückzieher aus 25 Meter an. Der 1,95 m große Schwede mit dem schicken Zopf stand zwei Meter über den Boden quer in der Luft, traf den Ball perfekt und schoss ihn so über Freund und Feind hinweg ins Netz. Ein sensationeller Treffer, der die knapp 50.000 Zuschauer in der Friends Arena zum Ausrasten brachte.

Steven Gerrard begeistert: "Beste, was ich je gesehen habe"

Schon zuvor waren dem damaligen Starstürmer von Manchester United alle drei Tore seiner Mannschaft gelungen. Kein anderer Spieler zuvor in der Geschichte hatte es je fertig gebracht, sagenhafte vier Tore gegen eine englische Nationalmannschaft zu erzielen.

Es gehörte offenbar zu Ibrahimovićs Show dazu, hinterher so zu tun, als ob so eine Leistung normal wäre. Sie war es aber nicht. "Es war das beste Tor, das ich je gesehen habe", sagte Jubilar Gerrard voller Anerkennung.

Schwedens Trainer Erik Hamrén sagte: "Das letzte Tor? So eins werden wir vielleicht nie wieder sehen in unserem Leben. Unglaublich, wirklich unglaublich."