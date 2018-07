Medien: Real will Cavani als CR7-Nachfolger

Edinson Cavani könnte von Paris Saint-Germain zu Real Madrid wechseln

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Cristiano Ronaldo hat Real Madrid laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten Stürmer-Star Edinson Cavani von Paris Saint-Germain ins Visier genommen.

Demnach offerieren die Königlichen dem 31 Jahre alten Uruguayer einen Dreijahresvertrag. Während "AS" berichtet, dass PSG eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro für Cavani fordert, bringt die "Marca" einen Betrag von 50 Millionen Euro ins Spiel.

Der französische Meister könnte dazu gezwungen sein, den Torjäger abzugeben, um einen Verstoß gegen das Financial Fairplay der UEFA zu verhindern.

Erschweren könnte einen Transfer des Wunschspielers für Real dessen hohes Gehalt in Paris. Cavani soll aktuell 12,2 Millionen Euro netto im Jahr verdienen, müsste bei einem Wechsel nach Madrid wohl Einbußen in Kauf nehmen.

Allerdings gibt es Differenzen zwischen dem Routinier und seinem Teamkollegen Neymar, was einen vorzeitigen Ausstieg aus seinem bis 2020 laufenden Vertrag nicht völlig unrealistisch macht.

In Madrid könnte Cavani die durch Ronaldos Abgang in Richtung Juventus freigewordene Lücke in der Offensive füllen. Die Torquote des Noch-Parisers spricht für ihn: In 165 Einsätzen in der Ligue 1 traf Cavani starke 116 Mal.

Auch bei der Weltmeisterschaft in Russland demonstrierte er mit drei Treffern sein Können.