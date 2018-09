Modeste-Wechsel zu Galatasaray geplatzt

Anthony Modeste wechselt nicht zu Galatasaray

Eigentlich schien er schon sicher, doch jetzt ist der Wechsel von Stürmerstar Anthony Modeste zum türkischen Rekordmeister Galatasaray vorerst geplatzt.

Das gab der Klub aus Istanbul am Montagabend via Twitter bekannt. "Ein Transfer von Anthony Modeste zu unserem Verein erscheint zurzeit leider aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Dies wird der Öffentlichkeit mit Respekt mitgeteilt", hieß es auf den sozialen Kanälen des türkischen Meisters.

Was es mit den rechtlichen Problemen genau auf sich hat, teilte der Verein aber nicht mit. Auch ließ Galatasaray offen, ob es zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einer Verpflichtung des Offensivmannes kommen könnte.

Profesyonel futbolcu Anthony Modeste‘nin Kulübümüze transferi bu aşamada maalesef hukuken mümkün görülmemektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/ouxL7HrlGI — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 3. September 2018

Der ehemalige Torjäger des 1. FC Köln ist damit zumindest vorerst weiter auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Nachdem er seinen Vertrag beim chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian wegen ausstehender Gehaltszahlungen gekündigt hatte, hat Modeste noch keinen neuen Verein gefunden.

Auch mit verschiedenen deutschen Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga wurde der 30-Jährigen in den letzten Wochen bereits in Verbindung gebracht. Neben seinem Ex-Klub wurden auch Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg Interesse an Modeste nachgesagt.

Für 1899 Hoffenheim und Köln erzielte der Mittelstürmer 59 Tore in 123 Bundesligaspielen.