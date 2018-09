Spielabbruch zwischen Freiburg und Sandhausen

Wegen eines Gewitters musste das Freundschaftsspiel in Löchgau abgebrochen werden

Ein Testspiel zwischen dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und dem Zweitligisten SV Sandhausen konnte wegen eines Gewitters nicht beendet werden.

Die Begegnung in Löchgau wurde am Donnerstag in der zweiten Spielhälfte beim Stand von 0:0 abgebrochen.

Bei den Breisgauern feierte der französische Offensivspieler Yoric Ravet nach einer Verletzungspause sein Comeback. Freiburg war mit zwei Niederlagen in die neue Bundesliga-Saison gestartet, am 16. September ist der ebenfalls punktlose VfB Stuttgart im Schwarzwald-Stadion zu Gast.