Deutsche U19 feiert Schützenfest gegen Estland

Maren Meinert und ihr Team fertigen Estland ab

Die deutschen U19-Fußballerinnen haben im zweiten Spiel der ersten Qualifikationsrunde für die EM in Schottland (16. bis 28. Juli 2019) ein Schützenfest gefeiert und den Einzug in die zweite Runde so gut wie sicher.

Das Team von Trainerin Maren Meinert gewann in Dungannon/Nordirland gegen ein völlig überfordertes Team aus Estland mit 21:0 (10:0). Beste deutsche Schützin war Sjoeke Nüsken mit sechs Treffern.

Am kommenden Montag bestreitet das Team des Deutschen Fußball-Bundes das dritte und letzte Gruppenspiel der ersten Runde gegen Gastgeber Nordirland. Am vergangenen Dienstag hatte die DFB-Elf bereits den Kosovo 6:0 geschlagen. Die beiden Erstplatzierten und die zwei besten Dritten aller zwölf Gruppen ziehen in die zweite Qualifikationsrunde im November ein.