Medien: Manchester City plant Sané-Verlängerung

Leroy Sanés aktueller Vertrag bei Manchester City läuft bis 2021

Obwohl sich Leroy Sané zu Saisonbeginn zumeist auf der Ersatzbank wiederfand, winkt dem 22-Jährigen beim englischen Meister Manchester City jetzt ein neuer Vertrag.

Wie die englische "The Sun" berichtet, wollen die Citizens erste Gespräche mit dem deutschen Nationalspieler aufnehmen. Des Weiteren zitiert das Boulevardblatt eine Quelle aus dem Vereinsumfeld, wonach die Verantwortlichen zwischenzeitlich am Tempodribbler zweifelten. "Es gab Fragen hinsichtlich seiner Einstellung, aber er hat sich in den letzten Wochen zurückgekämpft", heißt es.

Auch Trainer Pep Guardiola verbannte den Linksfuß zu Beginn der Premier-League-Spielzeit auf die Tribüne. Doch in den letzten Wochen spielte sich Sané mit starken Leistungen zurück in die Mannschaft. Unter anderem bereitete der Flügelflitzer in der Champions League gegen die TSG Hoffenheim einen Treffer vor und holte im Topduell gegen den FC Liverpool einen Strafstoß heraus.

Aufgrund dessen setzt der englische Meister nun alles daran, das bis 2021 laufende Arbeitspapier des Ex-Schalkers vorzeitig zu verlängern. Der neue Vertrag sieht laut des Medienberichts ein Wochengehalt von umgerechnet mehr als 100.000 Euro vor.

Mit Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus und Ederson konnten die Skyblues zuletzt schon mehrere Schlüsselspieler langfristig an den Verein binden.