Maradona ätzt gegen Messi: "Will nur Playstation spielen"

Überraschende Lästerattacke von Diego Maradona

Die argentinische Fußball-Ikone Diego Maradona hat zum großen Rundumschlag gegen Landsmann Lionel Messi ausgeholt. Der Weltmeister von 1986 sprach dem Barca-Spieler jegliche Führungsqualität ab.

"Zusammen mit Cristiano Ronaldo ist Messi der beste Spieler der Welt, aber es ist sinnlos, einen Anführer aus einem Spieler machen zu wollen, der vor dem Spiel zwanzig Mal auf die Toilette rennt", schimpfte Maradona in der TV-Sendung "The Last World Mexico".

Besonders die Leistungen im Nationalteam stoßen der Legende sauer auf. "Hört auf, Messi anzubeten! Messi bei Barcelona ist die eine Sache, aber mit Argentinien ist es eine andere. Ich würde ihn nicht mehr für die Nationalmannschaft nominieren, aber sag niemals nie", so Maradona.

Kuriose Kehrtwende

"Man müsste den Druck von Messi nehmen, um den Anführer in ihm zu wecken, den wir uns wünschen. Aber das wird nicht passieren. Du sagst zu Messi, dass er seinen Kopf freimachen muss, aber er will nur Playstation spielen", redete sich der ehemalige Weltklasse-Kicker endgültig in Rage.

Eine erstaunliche Schimpftirade - vor allem, wenn man die zwei Wochen alten Aussagen Maradonas zu Grunde legt. Damals hatte der 57-Jährige seinem Ex-Schützling Messi noch zu einem Rücktritt aus der Albiceleste geraten, da dieser von der Öffentlichkeit ungerecht beurteilt werde.