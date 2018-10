PSG verlängert langfristig mit Di María

Bleibt bis 2021: Ángel Di María

Der argentinische Fußball-Nationalspieler Ángel Di María hält dem französischen Doublegewinner Paris Saint-Germain die Treue.

Wie der von Thomas Tuchel trainierte Hauptstadtklub am Mittwoch bekannt gab, wurde der auslaufende Vertrag mit dem 30 Jahre alten Flügelstürmer bis 2021 verlängert.

Di María wechselte 2015 von Englands Rekordmeister Manchester United an die Seine. Unter Tuchel gehört der Vizeweltmeister von 2014 zu den absoluten Stützen, in dieser Saison gelangen ihm in bislang 15 Pflichtspielen bereits sieben Tore und sechs Vorlagen.