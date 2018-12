Mourinho stellt Pogba vor versammelter Mannschaft bloß

Bei Manchester United gibt es wohl neuen Ärger um Paul Pogbal und José Mourinho

Das 2:2 gegen den abstiegsbedrohten FC Southampton war nur einer von vielen Tiefpunkten in der Saison von Manchester United. Doch nach dem dritten sieglosen Premier-League-Spiel in Folge entlud sich der Frust offenbar in der Kabine.

Wie die schottische Zeitung "Daily Record" berichtet, soll es zwischen Trainer José Mourinho und Mittelfeldspieler Paul Pogba zum Eklat gekommen sein.

"Du respektierst weder Spieler noch Fans und zerstörst die Mentalität der guten, ehrlichen, Menschen um dich herum", schimpfte "The Special One" allem Anschein nach in der Kabine über Pogba. Darüber hinaus habe der 55-Jährige den französischen Weltmeister als "Virus" betitelt.

Schon in der Vergangenheit hatte es zwischen Mourinho und Pogba Ärger gegeben. Nachdem der Manchester-Profi am Anfang der Saison die defensive Spielzeit der Red Devils kritisierte, setzte ihn sein egozentrischer Coach als Vize-Kapitän ab.

Die englische "The Sun" berichtete im Anschluss, dass Pogba seine Zukunft im Old Trafford an das Schicksal von Mourinho knüpfen würde.

Da der Rückstand auf Platz vier mittlerweile acht Punkte beträgt, dürfte dieses weiter unsicher sein.