Gascoigne plädiert vor Gericht auf unschuldig

Paul Gascoigne wird der sexuellen Belästigung beschuldigt

Englands früherer Fußball-Star Paul Gascoigne hat am Dienstag vor Gericht die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung zurückgewiesen. Der 51-Jährige wird beschuldigt, eine Frau in einem Zug "durch Anfassen sexuell belästigt" zu haben. Die Verhandlung des Falles soll nun am 8. Jänner 2019 erfolgen.

Der frühere Mittelfeldspieler hatte unter anderem bei Newcastle United, Tottenham Hotspur und Lazio Rom gespielt und war von 1988 bis 1998 57-mal für die englische Nationalmannschaft aufgelaufen. Nach dem Ende seiner Fußballkarriere 2004 hatte er mit Alkoholproblemen zu kämpfen.

apa