Gerüchte um Mou und Real: James das Zünglein an der Waage?

Kehrt James Rodríguez nach Madrid zurück?

In der aktuellen Saison wird Real Madrid seinen königlichen Ansprüchen nicht gerecht. Daher planen die Blancos zur neuen Spielzeit angeblich einen Neustart: Anführer des Neubeginns soll laut spanischen Medien José Mourinho sein. Für eine Rückkehr ins Bernabeu stellt der Star-Trainer demnach allerdings Bedingungen.

In der Liga nur auf Platz drei, im Pokal nach einer 0:3-Klatsche gegen Erzrivale Barca gescheitert und selbst in der Champions League versprüht das weiße Ballett nur wenig Glanz - bei Real Madrid stottert der Motor deutlich.

Mittlerweile glauben die Verantwortlichen anscheinend auch nicht mehr, dass die Kehrtwende unter dem aktuellen Trainer Santiago Solari zu schaffen ist.

"Don Balon" spekuliert daher schon eifrig über eine Rückkehr von José Mourinho, der nach seiner Freistellung bei Manchester United auf eine neue Herausforderung wartet und Real bereits von 2010 bis 2013 betreute.

José Mourinho fordert James

Das spanische Portal will erfahren haben, dass der Portugiese allerdings explizite Bedingungen an eine Rückkehr knüpft. Demnach soll Mourinho vehement eine Rückholaktion von James Rodríguez fordern, der derzeit an den FC Bayern München ausgeliehen ist. Besonders ein befürchteter Abgang von Isco soll so im Starensemble von Real abgemildert werden.

Allerdings verfügen die Münchner über eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro, die James langfristig an den FCB binden würde. Real müsste also finanziell tief in die Tasche greifen, um den Kolumbianer tatsächlich zurück in die spanische Hauptstadt zu holen.