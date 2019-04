Real-Schock: Karim Benezma verletzt

Karim Benzema fällt bis zum Saisonende aus

Stürmer Karim Benzema vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen. Das teilten die Madrilenen am Samstag mit.

Wie lange der Franzose den Königlichen im Saisonendspurt fehlen wird, wurde nicht bekannt. Für Real ist der Ausfall des Stürmers doppelt bitter. Benzema ist mit 21 Saisontoren nicht nur der erfolgreichste Knipser der Mannschaft von Zinédine Zidane, mit elf Toren in den letzten zehn Partien präsentierte sich der 31-Jährige zuletzt auch extrem formstark.

Einen Titel hätte Real, das am Sonntag beim Tabellenschlusslicht Rayo Vallecano antreten muss, aber auch mit Karim Benzema nicht mehr gewinnen können. In der Meisterschaft ist der FC Barcelona uneinholbar enteilt und in sämtlichen Pokal-Wettbewerben haben sich "Los Blancos" vorzeitig verabschiedet.