Klopp: Liverpool weiter "heiß wie die Hölle"

Jürgen Klopp träumt vom Meistertitel mit dem FC Liverpool

Teammanager Jürgen Klopp sieht die Chancen seines FC Liverpool im englischen Titelkampf durch den schweren Nackenschlag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona (0:3) nicht geschmälert.

"Die Jungs brennen. Im Titelrennen wirst du nicht müde. Wir sind heiß wie die Hölle", sagte Klopp mit Blick auf das Fernduell mit Tabellenführer Manchester City, das zwei Spiele vor Saisonende einen Punkt Vorsprung hat.

Liverpool erwarte am Samstag (20:45 Uhr) bei Newcastle United eine "unglaublich schwierige" Aufgabe, betonte Klopp: "Die Leistungen in den vergangenen Wochen waren brillant. Jetzt müssen wir so weitermachen."

Seine Mannschaft habe "keine Zeit", um weiter über die unglückliche Niederlage bei Barca nachzudenken, "das müssen wir am Dienstag (im Rückspiel) geradebiegen, nicht jetzt. Die Jungs denken nur an das Newcastle-Spiel."

Allerdings muss Klopp auf Naby Keita verzichten. Der frühere Leipziger fällt wegen einer Adduktorenverletzung zwei Monate aus. Dagegen steht Alex Oxlade-Chamberlain wieder im Kader.

Manchester City winkt erfolgreiche Titelverteidigung

Eine Niederlage Liverpools vorausgesetzt, kann Manchester mit einem Sieg gegen Leicester City am Montag (21:00 Uhr) als erste Mannschaft seit Stadtrivale United 2009 seinen Titel erfolgreich verteidigen.

"Ich glaube nicht, dass Leicester hier Urlaub machen will", sagte Guardiola über den Gegner, für den es noch um den möglicherweise sehr wertvollen siebten Tabellenrang geht.

TV-Zuschauer Guardiola zeigte sich begeistert von Liverpools Spiel in der Königsklasse bei seinem Ex-Klub. "Sie waren unglaublich gut, herausragend. Ich hatte Spaß beim Zusehen", sagte er.

Guardiola bestätigte, dass Kevin De Bruyne gegen Leicester verletzt fehlen wird. Fernandinho ist fraglich.