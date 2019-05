Liga leitet Verfahren gegen Wr. Neustadt ein

Gerhard Fellners Aussagen waren Stein des Anstosses

Dem SC Wiener Neustadt drohen nach den Vorwürfen von Ex-Trainer Gerhard Fellner herbe Konsequenzen. Der Senat 5 der Bundesliga prüft die Causa.

In Zusammenhang mit den medial erhobenen Vorwürfen des ehemaligen Trainers Gerhard Fellner (Bild) hat die Bundesliga ein Disziplinarverfahren gegen den Zweitligisten SC Wr. Neustadt eingeleitet. Fellner, von dem sich die Niederösterreicher am 1. Mai getrennt hatten, hatte in der "Kronenzeitung" von finanziellen Unregelmäßigkeiten beim SCWN berichtet.

Die Bundesliga hatte den Klub in der Vorwoche nach Fellners Aussagen zu einer Stellungnahme aufgefordert und sich aufgrund dieser nun zur Verfahrenseinleitung entschieden. "Der Strafrahmen bei Verstößen gegen Lizenzkriterien reicht von einer Verwarnung über Geldstrafen bis hin zu einem Punkteabzug oder Lizenz- beziehungsweise Zulassungsentzug. Der Senat 5 wird ehestmöglich eine Entscheidung in diesem Verfahren treffen", ließ die Bundesliga wissen.

apa