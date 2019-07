Rapid verleiht Talent in die 2. Liga

FAC

Elias Felber (r.) spielt künftig in der 2. Liga

Der SK Rapid Wien gibt Elias Felber, den Kapitän der 2. Mannschaft an den Floridsdorfer AC ab. Der 20-Jährige geht leihweise für ein Jahr in den 21. Bezirk und soll somit in der 2. Liga Spielpraxis sammeln.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin glücklich, beim FAC zu sein. Einen Großteil der Mannschaft kenne ich bereits und darum ging die Eingewöhnung in die neue Mannschaft sehr schnell", so Sohn von ORF-Fußballchef Andreas Felber.

Beim FAC erhält Elias Felber die Rückennummer 6, sein Vertrag mit Rapid gilt noch bis 2022. Zu einem Profieinsatz kam der Mittelfeldspieler bislang noch nicht.

red