Eifersucht? Klopp-Biograph erklärt Trennung von Buvac

Sebastian Widmann, getty

Jürgen Klopp und Zeljko Buvac gingen im April 2018 getrennte Wege

Beim BVB und FC Liverpool arbeiteten Jürgen Klopp und Zeljko Buvac noch gemeinsam erfolgreich zusammen, ehe beide Trainer Ende April 2018 getrennte Wege gingen. Nun kommen Details über die Hintergründe ans Licht.

In einer aktualisierten Fassung der Klopp-Biographie "Ich mag, wenn's kracht" deutete Autor und Sport-Journalist Raphael Honigstein an, dass Eifersüchteleien ein Grund für die Trennung zwischen Teammanager und Co-Trainer gewesen sein könnte.

"Buvac machte den Eindruck, als ober er mit dem zunehmenden Einfluss des vierten Assistenzcoaches Pepijn Lijnders nicht glücklich gewesen wäre. Der lockere, aufgeweckte Holländer war bei den Spielern sehr beliebt gewesen", heißt es: "Das Verhältnis zwischen Buvac und Klopp hatte sich überlebt, beide konnten einfach nicht mehr gemeinsam arbeiten."

Im Laufe der Zusammenarbeit in Liverpool sei Buvac schließlich immer weiter in den Hintergrund gerückt: "Die Liverpooler hatten bemerkt, dass der notorisch wortkarge Bosnier in den letzten Monaten von Einsilbigkeit auf Nullsilbigkeit umgeschaltet hatte."

Zeljko Buvac ist seit seiner Tätigkeit beim amtierenden Champions-League-Sieger noch ohne weiteren Job. Zuletzt wurde er als Cheftrainer beim FC Schalke 04 gehandelt, der Revierklub entschied sich letztlich jedoch für David Wagner.