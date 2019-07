Bayern überboten? Arsenal steigt in Pépé-Poker ein

Carlos Rodrigues, getty

Nicolas Pépé soll sich auch auf dem Zettel des FC Bayern befinden

Am Samstag ließ eine Meldung aus Italien aufhorchen, der FC Bayern stehe angeblich vor einem spektakulären Doppel-Transfer: So sollen die Münchner nicht nur Leroy Sané von Manchester City, sondern auch Nicolas Pépé von OSC Lille verpflichten wollen. Zu Ligue-1-Stürmer Pépé folgten am Sonntag neue Spekulationen.

Wie "Téléfoot" aus Frankreich berichtet, greift auch der FC Arsenal ins Rennen um den ivorischen Nationalspieler ein. Während Bayern dem Portal "tuttomercatoweb" zufolge 75 Millionen Euro für den Außenstürmer aufruft, wollen die Gunners auf 80 Millionen Euro erhöhen.

Der OSC Lille soll das Angebot des Premier-League-Klubs zur Kenntnis genommen haben, eine Einigung wurde demnach jedoch nicht erzielt. Immerhin ist das Interesse am Topscorer des französischen Vizemeisters enorm. So werden auch Inter Mailand gute Chancen zugesprochen.

Neben dem FC Bayern zählen außerdem der FC Liverpool, Atlético Madrid und Paris Saint-Germain zu den potenziellen Abnehmern.

"Nicolas ist offen für alles. Für ihn ist es am wichtigsten, dass er begehrt ist und zum richtigen Klub wechselt. PSG ist eine Möglichkeit", so Pépés Berater Samir Khiat jüngst gegenüber "L'Équipe" und bestätigte zudem: "Es gibt Kontakte nach Italien. Er wird von vielen Vereinen umworben."

Nicolas Pépé wechselte 2017 von Angers SCO in den Norden Frankreichs, wo er einen Vertrag bis 2022 unterzeichnete. Für Lille überzeugte er in der vergangenen Spielzeit mit 22 Toren und 13 Vorlagen und war so maßgeblich daran beteiligt, dass der Klub in der kommenden Saison in der Champions League vertreten ist.