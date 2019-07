Wechsel-Wirbel: Draxler mit Seitenhieb gegen Neymar

Thananuwat Srirasant, getty

Julian Draxler betonte, ein gutes Verhältnis zu Neymar zu haben

Der andauernde Wirbel um einen Wechsel von Neymar von Paris Saint-Germain zum FC Barcelona beschäftigt auch Nationalspieler Julian Draxler. Vom Verhalten seines Teamkollegen ist der 25-Jährige offenbar nicht wirklich angetan.

"Im Endeffekt geht es darum, dass wir Spieler brauchen, die wirklich da sein wollen und ich weiß nicht ob er das möchte", konnte sich Draxler einen kleinen Seitenhieb gegenüber "Focus Online" nicht verkneifen.

Laut dem ehemaligen Schalker wäre ein Abgang von Neymar dennoch "sportlich gesehen ein riesiger Verlust. Wir brauchen nicht darüber streiten, dass er ein Weltklasse-Spieler ist", lobte Draxler den Brasilianer.

Wie sich Neymar entscheidet, können und wollen die PSG-Stars allerdings nicht beeinflussen. "Das ist eine Sache zwischen ihm und dem Verein. Das beschäftigt mich eher weniger", so Draxler, der bekräftigte, dass sein Verhältnis zu dem Superstar "ganz normal" sei.

"Ich kam immer mit ihm gut klar, Meinungsverschiedenheiten gehören dazu", stellte der Weltmeister von 2014 klar und scherzte: "Ich bin sicherlich nicht der Grund, warum er den Verein verlassen möchte."

Draxler und Neymar sollen im Mai aneinander geraten sein. Laut der Zeitung "Le Parisien" hatten sich die beiden einen heftigen Streit in der Kabine geliefert. Demnach hat Draxler zunächst scharfe Kritik an Neymars Verhalten geübt. Der Brasilianer soll den deutschen Nationalspieler daraufhin vor versammelter Mannschaft angeschrien und gesagt haben: "Wer bist Du, dass Du so mit mir redest!? Du machst nicht mehr als nach hinten passen."

FC Bayern oder PSG? Draxler äußert sich zu seiner Zukunft

Auch zu seiner Zukunft äußerte sich Draxler in dem Interview. Zuletzt gab es mehrere Gerüchte über eine Rückkehr des einstigen Wolfsburgers in die Bundesliga. Dem FC Bayern und Bayer Leverkusen wurde Interesse nachgesagt. Aber auch Tottenham Hotspur soll die Fühler ausgestreckt haben.

Doch Draxler sieht seine Zukunft ganz klar bei PSG. "Ich habe Vertrag und bin glücklich in Paris. Ich habe keine Absichten den Verein zu verlassen und gehe nicht davon aus, dass da etwas passiert", stellte der 25-Jährige klar.

Auch eine Rückkehr zu seinem Jugendverein, dem FC Schalke 04, sei "aktuell kein Thema", obwohl Draxler die Geschehnisse im Verein "ganz genau" beobachtet.