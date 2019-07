FIFA gibt Termin für Klub-WM bekannt

AFP/SID/GIUSEPPE CACACE

Die FIFA gab die Termine für die Klub-WM bekannt

Die Klub-WM in Katar findet vom 11. bis 21. Dezember statt. Den Termin gab der Fußball-Weltverband FIFA am Freitag bekannt. Das Mini-Turnier, das ab 2021 grundlegend reformiert wird, wird in diesem und im nächsten Jahr im Land des WM-Gastgebers 2022 ausgetragen.

Am Turnier im Dezember wird unter anderem Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp teilnehmen. Ab 2021 soll das Turnier auf 24 Mannschaften aufgestockt und im Sommer ausgetragen werden.