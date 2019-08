Fix: Barca-Flop Malcom wechselt nach Russland

Octavio Passos, getty

Malcom verlässt den FC Barcelona und schließt sich Zenit st. Petersburg an

Nach nur einem Jahr trennen sich die Wege des FC Barcelona und dem brasilianischen Flügelspieler Malcom. Der 22-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung in die russische Premier Liga zu Zenit St. Petersburg, wo er einen Fünfjahresvertrag erhält.

Dies bestätigte der Klub am Freitag auf seiner Vereins-Homepage und den Social-Media-Kanälen. Über die Ablösemodalitäten gaben weder der FC Barcelona noch Zenit Genaueres bekannt, Medien berichteten zuletzt aber über 40 Millionen Euro, die die Russen für den Brasilianer nach Katalonien überweisen.

2018 wechselte Malcom für 41 Millionen Euro von Girondins Bordeaux zum spanischen Meister. Doch im Star-Ensemble des FC Barcelona kam der Tempodribbler nie über den Status des Reservisten hinaus. In 23 Pflichtspiele erzielte er lediglich vier Treffer und musste sich in den wichtigen Partien zumeist mit einem Platz auf der Bank begnügen. Zuletzt wurde der Name Malcom auch immer wieder im Zusammenhang mit dem BVB genannt.