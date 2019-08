Offiziell: José Mourinho findet neuen Job

Richard Heathcote, getty

José Mourinho hat einen neuen Job

"The Special One" ist zurück auf der Insel: Der portugiesische Star-Trainer José Mourinho hat einen neuen Job gefunden und ist ab sofort als Experte für "Sky Sports" tätig. Das gab das Unternehmen am Samstag bekannt.

"Die Premier League ist für mich ein ganz besonderer Wettbewerb. [...] 'Sky Sports' ist die Heimat der Premier League und es ist eine Freude, diesem Team beizutreten", wird Mourinho in einer Stellungnahme zitiert. Er freue sich darauf, den Zuschauern zu erklären, was in den Spielen wirklich passiere.

"Fußball ist eine große Leidenschaft und bedeutet den Menschen so viel. Ich freue mich, ein Teil davon zu sein, bis ich an meinen Platz an der Seitenlinie zurückkehre", ließ der Portugiese in seiner Erklärung keine Zweifel daran, dass er fest plant, in Zukunft wieder einen Trainer-Posten zu übernehmen.

Wohin es den "Special One" ziehen könnte, ist jedoch völlig unklar. Angebote aus China hat Mourinho in der Vergangenheit abgelehnt. Bei den Klubs auf der Insel herrscht aktuell kein Bedarf. Ähnlich sieht es in der Bundesliga aus. Die heißeste Spur führte zuletzt nach Spanien, wo dem FC Valencia Interesse nachgesagt wurde.

Allerdings betonte Mourinho auch stets, sich einen Posten als Nationaltrainer vorstellen zu können.