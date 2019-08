"Einfach so gut": Klopp schwärmt von Pep und Bayern

Catherine Ivill, getty

Jürgen Klopp und der FC Liverpool greifen auch 2020 nach einem Titel

Mit dem Champions-League-Sieg in der letzten Saison haben sich Jürgen Klopp und der FC Liverpool an die Spitze des europäischen Fußballs gesetzt. Der ehemalige Bundesliga-Trainer sieht seine Reds in der Spielzeit 2019/20 zwar ebenfalls weit vorne, die Favoritenrolle auf einen Triumph in der Königsklasse schiebt er allerdings ManCity zu. Und auch der FC Bayern spielt in den Überlegungen des 52-Jährigen eine Rolle.

Er sehe den FC Liverpool nicht als Topfavoriten auf den erneuten Gewinn der Champions League, stellte Klopp im "kicker"-Interview klar. "Letztes Jahr galt Barca gegen Manchester City als das logische Finale. Zumindest, was ManCity angeht, würde ich das genauso wieder unterstreichen", rechnet der Reds-Coach in diesem Jahr mit dem überfälligen Durchbruch der Sky Blues auf europäischen Ebene.

"Ich will Pep Guardiola und seiner Truppe nichts rüberschieben. Ich finde sie einfach so gut. In der Premier League steht City über allem, mit seiner Qualität, dem Trainer, der Erfahrung", adelte Klopp seinen größten Konkurrenten.

"Unsere Gruppenphase war nicht die eines späteren Siegers"

Dass es in der Champions League aber nicht immer nur auf die Qualität ankommt, musste auch Klopp eingestehen. "Dort ist auch immer Glück dabei. Unsere Gruppenphase im letzten Jahr war nicht die eines späteren Siegers, nullkommanull", erinnerte sich der 52-Jährige.

"In einer Phase, wo es hart ist, wo es wehtut, wenn die Spiele Schlag auf Schlag kommen, musst du jedes Mal bereit sein", erklärte Klopp das Erfolgsgeheimnis. Mit Qualität habe dies letztlich "nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun".

Klopp über den FC Bayern: "Das haben sie allen voraus"

Ein großer Schlüssel zum Erfolg ist in Klopps Augen eine gewisse Stabilität, die sich ein Team im Laufe der Jahre aber erst erarbeiten muss. "Eine Chance des Gegners hat nicht mehr eine so große Auswirkung auf die Mannschaft und auf mich selbst, wie das noch in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre. Wir sind viel reifer, erwachsener als noch vor einem Jahr", erklärte er am Beispiel des FC Liverpool.

Auch der FC Bayern hat in den Augen des ehemaligen BVB-Trainers diese Qualitäten. "Das ist das, was die Bayern allen voraushaben. Neun Punkte Rückstand auf Dortmund hatten keine wirkliche Relevanz. Das entspricht ihrem Selbstverständnis, dieses Selbstverständnis hatten wir in der vergangenen Saison auch", so Klopp.

Mit Blick auf die Bundesliga wird Klopp nicht Bange. Für ihn gibt es im deutschen Oberhaus einige "superspannende Projekte". "Ich finde Leipzig und Leverkusen extrem spannend, Dortmund natürlich. Es ist außergewöhnlich, was Friedhelm Funkel in Düsseldorf macht. Bremen! Werder scheint als Verein komplett wieder die Stabilität und Kontinuität gefunden zu haben und hat mit Florian Kohfeldt einen super Trainer. Eintracht Frankfurt: Wie gehen sie mit der erneuten Herausforderung um? In Wolfsburg sieht es stabil aus. Es macht wirklich Spaß, zuzugucken.