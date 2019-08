Rapid-Goalie Strebinger gibt Gesundheits-Update

GEPA pictures/ Philipp Brem

Bei Richard Strebinger trat eine Herzrythmusstörung auf

Rapids Torhüter Richard Strebinger wird sich wegen einer an sich "harmlosen Herzrhythmusstörung" einem operativen Eingriff unterziehen, wie er selbst vìa Social Media bekanntgibt.

Wegen Schwindelanfällen und Kreislaufproblemen musste Rapid-Tormann Richard Strebinger in der Anfangsphase des Bundesliga-Heimspiels gegen den LASK (1:2) letzten Samstag vom Platz gehen. Nun meldete sich der 26-Jährige auf Facebook zu Wort und informierte die Fans über seinen aktuellen Zustand.

"Am Samstag gegen den LASK trat bei mir eine harmlose Herzrythmusstörung auf, die jedoch bei körperlicher Belastung zu Schwindelanfällen und einem Kreislaufproblem führt", erklärte Strebinger in dem Posting und kündigte an, sich einem operativen Eingriff zu unterziehen.

"Da man nicht voraussagen kann, wann sich dies wiederholt, werde ich ... nach Rücksprache mit unserem Klubarzt und einigen Spezialisten in der Länderspielpause ... einen kleinen Eingriff, der über den Leistenkanal erfolgt, vornehmen lassen. Danach können diese nicht mehr auftreten."

Alles Gute für den bevorstehenden Eingriff und eine rasche Genesung, Richard #Strebinger vom @skrapid!



DAFÜR sind die Daumen fest gedrückt. ✊

_________________________#fakscr — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 28. August 2019

Ein genauer Termin für die OP stehe noch nicht fest, Strebinger hofft jedoch auf ein baldiges Comeback. "Am besten gegen die Admira oder eine Woche später in Tirol."

Strebingers Posting im Wortlaut

Hallo zusammen,

Nach meiner Auswechslung am letzten Spieltag haben viele nachgefragt, wie es mir geht und ob es etwas neues zu meinem Gesundheitszustand zu berichten gibt.

Am Samstag gegen den LASK trat bei mir eine harmlose Herzrythmusstörung auf, die jedoch bei körperlicher Belastung zu Schwindelanfällen und einem Kreislaufproblem führt. Da man nicht voraussagen kann, wann sich dies wiederholt, werde ich diese Herzrythmusstörung nach Rücksprache mit unserem Klubarzt und einigen Spezialisten in der Länderspielpause durch einen kleinen Eingriff, der über den Leistenkanal erfolgt, vornehmen lassen. Danach können diese nicht mehr auftreten.

Ein zeitnaher Termin für den Eingriff wird noch gesucht, damit ich so schnell wie möglich, am besten gegen die Admira oder eine Woche später in Tirol wieder zurück am Platz sein kann.

Danke für all eure Genesungswünsche,

Euer Richard

red