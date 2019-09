Salzburg gibt mit Doku-Serie tiefe Einblicke

APA

Salzburger Jubel, ein gewohntes Bild

Die TV-Dokumentationsserie "JEDER.MANN - Des is Soizburg" gibt einen tiefen Einblick ins Innenleben von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg.

Serienmeister Red Bull Salzburg hat als erster österreichischer Klub eine Dokuserie, die auch das Innenleben der Mannschaft zeigen soll, umgesetzt. Ab Montag wird die TV-Reihe "JEDER.MANN - Des is Soizburg" kostenlos im Stream auf A1now.tv/jedermann angeboten. Dazu sind die acht jeweils rund 15 Minuten langen Folgen montags um 23:00 Uhr im "Sender A1now" auch im linearen Fernsehen zu sehen.

Als Vorbild dient unter anderem die Dokumentation "All or Nothing", in der Englands Meister Manchester City durch die Saison 2017/18 begleitet worden war. Bei Salzburg steht inhaltlich die erstmalige Teilnahme der Red-Bull-Ära an der Gruppenphase der Champions League im Mittelpunkt - und die Vorbereitung darauf. "Wir haben 13 Wochen für die Champions League", sagte der neue Trainer Jesse Marsch zu Beginn der Produktion.

Salzburg-Serie: Kamerateams bei Verhandlungen dabei

In diesen 13 Wochen waren Kamerateams bei Besprechungen, in der Kabine und selbst bei den Verhandlungen mit den Beratern von Rekordneuerwerbung Maximilian Wöber mit dabei, um bisher nicht da gewesene Einblicke zu erhalten.

Schon in der ersten Episode wird auch das "Trauma" der Bullen thematisiert, die zuvor elfmal in Serie in der Qualifikation für die Königsklasse gescheitert waren. Als letzter Drehtag ist der 17. September geplant, der Tag des ersten Champions-League-Spiels gegen KRC Genk.

