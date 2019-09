Ex-Schalker Di Santo beendet irre Durststrecke

pixathlon/pixathlon/SID/

Ex-Schalker Di Santo trifft nach 19 Monaten ohne Tor

Der frühere Fußball-Bundesligaprofi Franco Di Santo hat nach einem Jahr und sieben Monaten ohne Torerfolg wieder getroffen.

Der Ex-Schalker erzielte für seinen neuen Klub Atlético Mineiro aus Belo Horizonte den Ehrentreffer zum 1:2 (0:1) in der brasilianischen Liga bei Botafogo FR aus Rio de Janeiro. Zuletzt hatte der 30 Jahre alte Argentinier am 10. Februar 2018 über ein Tor gejubelt.

Nach dem damaligen 1:1-Ausgleichstreffer beim 1:2 im Bundesliga-Gastspiel bei Bayern München folgte eine 19-monatige Durststrecke.

Im Februar wurde der Stürmer, der 2015 von Werder Bremen nach Gelsenkirchen gewechselt war und für die Königsblauen in 71 Ligaspielen nur fünf Tore markierte, an Rayo Vallecano abgegeben. Nach dem Abstieg der Spanier in die zweite Liga ging es weiter nach Brasilien zu Atlético Mineiro.