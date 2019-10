Vidal nimmt Dembélé in die Pflicht

Aitor Alcalde, getty

Ousmane Dembélé sorgt immer wieder für Eskapaden

Verschlafene Trainingseinheiten, durchgezockte Nächte, ausgiebige Party-Trips und zahlreiche weitere Fehltritte: Der ehemalige BVB-Profi Ousmane Dembélé ist auch beim FC Barcelona immer wieder für eine Negativ-Schlagzeile zu haben. Ex-Bayern-Spieler Arturo Vidal nimmt den Franzosen nun einmal mehr in die Pflicht.

"Ousmane ist ein Spieler, der verrücktes Talent hat", schwärmte Vidal im "L'Équipe"-Interview vom Weltmeister. "Wenn er erwachsen wird, wird er für Barca und für Frankreich ein wichtiger Spieler sein", ist der Chilene sicher. Das Problem: Dembélé ist in den letzten Monaten offensichtlich noch nicht reifer geworden.

"Ganz klar, er muss erwachsen werden", fordert Vidal daher vom 22-Jährigen. "Er muss auf seinen Körper hören und besser vorbereitet sein, um Verletzungen zu vermeiden", glaubt der Ex-Bayern-Profi, dass Dembélés zahlreiche Verletzung auch mit seinem Lebensstil zusammenhängen.

"Wenn man einer der Besten sein will, muss man beim Aufstehen, Essen und im Bett an Fußball denken", so Vidal, der Dembélé noch lange nicht abschreiben will: "Ich denke, dass Ousmane irgendwann erkennt, dass er mehr tun muss."

Er führe viele Gespräche mit Dembélé, gestand Vidal. "Er ist ein guter Junge und der erste, der der Beste sein will. Er ist mit 20 Jahren nach Barcelona gekommen, ohne viel Erfahrung. Er muss sich klar werden, was er im Leben will, wo er spielen und mit wem er spielen will", so der Chilene, der sagt: "Ich denke, ich sehe bei ihm eine Entwicklung. Genau so muss es auch weitergehen."