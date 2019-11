"Gibt Interesse": Struber Kandidat bei Barnsley

GERT EGGENBERGER, APA

Lockruf aus England in Richtung WAC-Trainer Gerhard Struber

Der Tabellenletzte der zweiten englischen Liga soll seine Angel nach WAC-Trainer Gerhard Struber auswerfen. Dessen Berater bestätigt "Interesse".

Der FC Barnsley ist auch fünfeinhalb Wochen nach der Trennung von Trainer Daniel Stendel auf der Suche nach einem neuen Coach, der den Klub aus der Krise führt. Mit nur neun Punkten aus 16 Meisterschaftsspielen liegt der Klub der Österreicher Patrick Schmidt und Samuel Şahin-Radlinger auf dem letzten Platz der Championship-Tabelle, auf den ersten Nicht-Abstiegsrang fehlen fünf Zähler.

Nun scheint der Verein aus Nordengland einmal mehr in Österreich fündig geworden zu sein. Wie "Sky Sports" berichtete, sei Barnsley am Erfolgstrainer des Wolfsberger AC, Gerhard Struber, dran. Dessen Berater Thomas Böhm bestätigte im "Kurier": "Ja es gibt Interesse." Mehr wolle er dazu allerdings nicht sagen.

ES HEISST WOLFSBERGER AC. https://t.co/HXliCBu7sm — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) 14. November 2019

Strubers Vertrag beim WAC läuft noch bis Saisonende, mit Option auf ein weiteres Jahr. Will Barnsley den 42-jährigen Salzburger verpflichten, wäre also eine Ablöse an die Lavanttaler fällig.

red