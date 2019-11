Milan-Star Suso trollt Salvini auf Instagram

Marco Luzzani, getty

Suso bewies auf Social Media gegen Matteo Salvini Konterstärke

Rechtsaußen-Politiker und AC-Milan-Fan Matteo Salvini versieht eine Geburtstagsgratulation an Flügelstürmer Suso mit einem süffisanten Kommentar, der Spanier beweist bei seiner Antwort Schlagfertigkeit.

Beim AC Milan gibt es momentan denkbar wenig zu feiern, dümpelt der einstige Großklub doch in dieser Saison in der unteren Tabellenhälfte der Serie A herum. Auch Flügelstürmer Suso hat sich dem allgemeinen Niveau beim 18-fachen Scudetto-Gewinner angepasst und derzeit eine magere Bilanz von einem Tor und einem Assist vorzuweisen.

Dennoch hatte der Offensivspieler zumindest diese Woche Grund zur Freude, am Dienstag feierte der Mann aus dem südspanischen Cádiz seinen 26. Geburtstag. In die Riege der Gratulanten reihte sich auch Italiens Ex-Innenminister und bekennender Milan-Fan Matteo Salvini ein. "Glückwunsch! In der Hoffnung, dass dir der Weihnachtsmann ein bisschen Tempo, Antrieb und Lust, zu spielen bringt", schrieb der Lega-Nord-Politiker auf Instagram unter ein Glückwunsch-Posting des Klubs.

Mit Susos Replik hat Salvini aber wohl nicht gerechnet. "Danke. In der Hoffnung, dass dir der Weihnachtsmann ein bisschen Tempo, Antrieb und Lust, ein Land, das ich liebe, besser, viel besser, zu verwalten bringt", konterte der Kicker. In den weiteren Reaktionen der Fans kommt Suso weit besser weg als Salvini, der für seine Nachricht zum Teil heftig kritisiert wird.

red