Medien: Aubameyang träumt von Wechsel zu Barca

Steve Bardens, getty

Wechselt Ex-BVB-Profi Aubameyang zum FC Barcelona?

Seit Januar 2018 schnürt Pierre-Emerick Aubameyang seine Fußball-Schuhe für den FC Arsenal. Doch nun liebäugelt der ehemalige BVB-Profi offenbar mit einem Wechsel.

Der FC Arsenal hat Aubameyang zwar ein Angebot für eine Verlängerung seines noch bis 2021 laufenden Vertrags unterbreitet. Doch wie das französische Online-Portal "Le 10 Sport" berichtet, zögert der Stürmer noch mit seiner Unterschrift.

So soll der 30-Jährige unzufrieden sein, dass die Gunners nicht in der Champions League vertreten sind. Die Rückkehr in die Königsklasse ist demnach Grundvoraussetzung für einen Verbleib in London.

Sollte dies dem FC Arsenal, der in der Premier League aktuell auf dem sechsten Platz rangiert, nicht gelingen, hat Aubameyang offenbar schon einen anderen Verein im Blick.

Der Gabuner soll auf ein Angebot des FC Barcelona hoffen. Schon in der Vergangenheit wurde der Angreifer, der zwischen 2013 und 2019 für den BVB auflief, mit den Katalanen in Verbindung gebracht.