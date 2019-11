Emery nach Pleite gegen Frankfurt bei Arsenal entlassen

Mike Hewitt, getty

Nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt wurde Emery beim FC Arsenal entlassen

Eintracht Frankfurt hat dem FC Arsenal am Donnerstag in der Europa League einen weiteren Tiefpunkt beschert. Am Tag darauf haben die Gunners die Reißleine gezogen und die Trennung von Teammanager Unai Emery bekannt gegeben.

"Unser Dank geht an Unai und seine Kollegen, die alles daran gesetzt haben, den Klub wieder an die Spitze zu führen. Wir wünschen Unai und seinem Team alles Gute für die Zukunft", erklärte Josh Kroenke im Namen der Klub-Eigentümer am Freitag.

Die Vereinsführung habe Arsenal-Ikone Freddie Ljungberg gebeten, die Mannschaft interimsweise zu übernehmen und auf das Spiel am Sonntag gegen Norwich City (15:00 Uhr) vorzubereiten. Ljungberg ist seit Juni Teil des Trainerstab der Profis.

Man habe "vollstes Vertrauen", dass Ljungberg "die Mannschaft voranbringe", hieß es in einem Klub-Statement.

Wer den FC Arsenal langfristig als Teammanager zurück zum Erfolg führen soll, steht indes noch nicht fest. Sobald die Suche abgeschlossen ist, werde man die Entscheidung mitteilen.

Der 48 Jahre alte Emery arbeitete seit dem Abschied von Arsène Wenger im Sommer 2018 als Teammanager in London. In seiner Debüt-Saison erreichte er mit dem Spitzenteam Platz fünf und verpasste somit die Qualifikation für die Champions League. In der laufenden Spielzeit rangieren die Gunners nur auf Platz acht. Der Rückstand auf Rang vier beträgt nach 13 Spieltagen bereits acht Punkte.

Arsenal wartet bereits seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg, dies ist die längste Durststrecke seit 1992.

"Wir sind nicht in einer guten Verfassung im Moment", hat auch Emery nach dem 1:2 gegen die SGE am Donnerstag zugegeben: "Ich kann die Kritik am Team und an meiner Person verstehen."