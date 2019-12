DFB bennent Spielorte für U21-Tests

Alex Grimm, getty

Kuntz bestreitet das erste Spiel 2020 in Magdeburg

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet ihre ersten Länderspiele des Jahres 2020 in Braunschweig und Magdeburg.

Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz testet zunächst am 26. März in Niedersachsen gegen Österreich. Fünf Tage später folgt rund 100 Kilometer weiter östlich in Magdeburg das EM-Qualifikationsspiel gegen Wales.

"An Braunschweig haben wir gute Erinnerungen, sowohl was die Stimmung im Stadion angeht als auch an das Ergebnis", sagte Kuntz. Im Eintracht-Stadion hatte die U21 im März 2018 gegen Israel mit 3:0 gewonnen. Beim letzten Gastspiel in Magdeburg hatte es im September 2014 sogar ein 8:0 gegen Rumänien gegeben.

Die Spielorte unserer 🇩🇪 #U21 für die Partien gegen Österreich und Wales stehen fest. Braunschweig und Magdeburg, wir freuen uns auf Euch! 😍🔥#HERZZEIGEN ❤️ | @EintrachtBSNews | @1_FCM pic.twitter.com/1ZMmR53UUI — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) 5. Dezember 2019

Auf dem Weg zur EM 2021 liegt Deutschland mit sechs Punkten aus drei Spielen aktuell nur auf Rang zwei hinter Belgien, das sieben Punkte aus vier Spielen geholt hat. Nur die neun Gruppensieger qualifizieren sich sicher für die Endrunde. Das Hinspiel in Wales hatte die U21 klar mit 5:1 gewonnen.

Für die U21 geht es nach den beiden Begegnungen erst im September 2020 weiter. Kuntz kann sich somit ab April ganz auf die Olympischen Spiele konzentrieren. Für das Turnier in Japan muss er eine nahezu komplett neue Mannschaft zusammenstellen, da dann auch Akteure aus dem Jahrgang 1997 spielberechtigt sind. Zudem darf er drei ältere Spieler nominieren.