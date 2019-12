Klopps Reds besuchen Kinder im Krankenhaus

dpa

Machte erkrankte Kinder zur Weihnachtszeit sehr glücklich: Liverpool-Coach Jürgen Klopp

Jürgen Klopp und Spieler des FC Liverpool haben einige erkrankte Kinder zur Weihnachtszeit glücklich gemacht. Bei einem Krankenhaus-Besuch lud Klopp einen Jungen, der eine Beinoperation überstehen musste, zu einem Besuch auf das Trainingsgelände des Champions-League-Siegers ein.

Der gerührte Junge strahlte im Krankenbett erst verblüfft und vergoss später einige Tränen, wie auf einem am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Premier-League-Homepage veröffentlichten Video zu sehen war.

"Die Leute denken vielleicht, wir geben den Kindern viel, wenn wir hierher kommen. Aber in Wirklichkeit gibt uns das Energie, emotionale Energie", sagte der mit einer roten Weihnachtsmütze verkleidete Klopp. Einige der Spieler sangen ein Geburtstagsständchen für ein Mädchen.

Abwehrspieler Andy Robertson stellte fest: "Wir kämpfen in der Premier League und um die Champions League. Das hier rückt das alles ein bisschen zurecht. Einige von den Kindern kämpfen darum, gesund zu sein, sie wollen Weihnachten einfach zu Hause sein."

In einer Weihnachtsbotschaft auf der Klub-Homepage zeigte sich Klopp vor dem Spitzenspiel bei Leicester City am zweiten Weihnachtsfeiertag stolz und berührt von den sportlichen Erfolgen in diesem Jahr. Er werde niemals die Nacht nach dem 2:0-Sieg im Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur in Madrid und den Empfang am folgenden Tag in Liverpool vergessen.

Klopp erinnerte am Mittwoch auch an den Mix der Kulturen, Traditionen, Hintergründe und Glaubensrichtungen in der Kabine des überlegenen Tabellenführers und meinte über den FC Liverpool: "Ich liebe das. Es ist etwas Besonderes."