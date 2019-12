Enthüllt: ManCity wollte aus Versehen Messi verpflichten

Alex Caparros, getty

Lionel Messi hätte bei Manchester City landen können

Es ist eine dieser Geschichten, über die man heutzutage schmunzeln kann, die aber vor gut elf Jahren den Fußball, wie wir ihn heute kennen, grundlegend hätte verändern können: Manchester City wollte im Jahr 2008 keinen Geringeren als Lionel Messi verpflichten - aber nicht aus voller Überzeugung, sondern nur aufgrund eines Missverständnisses.

Die Geschichte geht so: Im Jahr 2008 änderte sich einiges beim aktuellen englischen Meister. Die Citizens waren gerade ein Jahr zuvor vom ehemaligen Premierminister Thailands, Thaksin Shinawatra, übernommen worden. Garry Cook, der Hauptakteur des Geschehens, war als Geschäftsführer zuständig für Transfers. Und eben jener Cook sollte auf der Suche nach hochklassigen Spielern einen Schnellschuss wagen, der es in sich hatte.

Als Cook nämlich in Anwesenheit seines Kollegen Paul Aldridge ein Telefongespräch mit Pairoj Piempongsant, dem Stellvertreter Shinawatras, über mögliche Transfers führte, kam es zu einem schwerwiegenden Verhörer.

Denn aus Piempongsants Worten, "Yes, yes, yes! Very messy, messy, it's getting messy" (übersetzt: "Ja, ja, ja! Sehr chaotisch, es wird chaotisch") hörte Cook die Anweisung, Messi zu verpflichten ("We've got to get Messi"), wie er gegenüber "The Athletic" verriet.

"Seine Antwort wurde missverstanden", so Cook: "Beim Augenlicht meiner Tochter, so war es. Ich habe verstanden: 'Wir müssen Messi holen'." Und so nahm das Schicksal seinen Lauf.

"82 Millionen Euro für Messi? Sind Sie verrückt?"

"Paul kam nach dem Telefonat zu mir und sagte: 'Garry, das verwirrt mich alles. Ich weiß nicht, was wir hier tun.', erklärte Cook, der daraufhin gesagt habe: "Lass uns ein Angebot abgeben, mal gucken, was passiert."

Und so schickten die beiden eine Offerte über umgerechnet 82 Millionen Euro zum FC Barcelona, eine Summe, die zu damaligen Zeiten überaus beachtlich war.

Am nächsten Tag sei ein Anruf von Dave Richards, einem Mitarbeiter der Premier League, hereingekommen. "Garry, Sie haben ein Angebot für Lionel Messi abgegeben? 82 Millionen Euro? Sind Sie verrückt?", enthüllte Cook den Inhalt des Gesprächs.

Barca hatte nämlich zuvor bei der Liga nachgefragt, ob das Angebot auch wirklich echt ist. Und: Die Katalanen hätten wohl im Fall der Fälle tatsächlich darüber nachgedacht, Messi zu verkaufen.

Doch es kam bekanntlich anders. Der argentinische Superstar blieb bei Barca und wurde seitdem unter anderem sechsmal Weltfußballer.