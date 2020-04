Luis Figo: Real hat seine Chance bei Haaland verpasst

David Jar via www.imago-images.de

Luis Figo hält große Stücke auf BVB-Stürmer Erling Haaland

Obwohl Erling Haaland erst im vergangenen Winter von RB Salzburg zu Borussia Dortmund wechselte und beim BVB einen Vertrag bis 2024 unterzeichnete, wird der Goalgetter immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Geht es nach Luis Figo, kommen die Königlichen aber deutlich zu spät.

"Sie hätten ihn vor der Borussia verpflichten müssen", kritisierte der Portugiese im Gespräch mit "Movistar+": "So funktioniert Scouting." Der Weltfußballer von 2001 zeigte sich zudem von den Qualitäten des jungen BVB-Stürmers begeistert: "Er macht unglaublich viele Tore." Haaland sei "für Großes bestimmt".

Der BVB hatte den Mittelstürmer in der Winterpause dank einer Ausstiegsklausel für 20 Millionen Euro verpflichten können. "Nun ist er teuer", so Figo weiter. Beim Bundesligisten schlug Erling Haaland schlug auf Anhieb ein, erzielte in elf Partien zwölf Tore.

Spanischen Medienberichten zufolge arbeitet Real Madrid hinter den Kulissen trotz der vertanen Chance an einer zukünftigen Verpflichtung des Norwegers. Wie das Sportblatt "AS" berichtet, will sich der Hauptstadtklub die guten Beziehungen zum Revierklub zu Nutze machen, die in jüngerer Vergangenheit etwa zum Leihgeschäft um Achraf Hakimi geführt hatten. Real werde den 19 Jahre alten Haaland genauestens beobachten und sich in Stellung bringen.

Verwirrung um angebliche Vertragsklausel

Zuletzt hatten Meldungen der "Marca" für Aufsehen gemacht, nach denen Real Madrid den Stürmer schon in der kommenden Sommerpause unter Vertrag nehmen will. Demnach wolle der spanische Rekordmeister eine in Haalands Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro ziehen.

"Bild" zufolge wurde eine solche Option im Arbeitspapier jedoch nicht vereinbart, die Ablösesumme sei im Jahr 2020 frei verhandelbar. Die besagte Klausel soll vielmehr erst im Sommer 2022 greifen.