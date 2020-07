Guardiola setzt sich selbst unter Erfolgsdruck

Adrian Dennis/NMC Pool via www.imago-images.de

Ohne Champions-League-Sieg unzufrieden: Pep Guardiola

Teammanager Pep Guardiola vom englischen Topklub Manchester City hat sich vor dem Restart im Europapokal selbst unter Druck gesetzt. "Wenn ich die Champions League nicht gewinne, bin ich gescheitert", sagte der 49-Jährige im "DAZN"-Interview. "Aber das Wichtigste ist, es zu versuchen."

Guardiola steht mit City im Achtelfinale der Königsklasse. Im Hinspiel gewannen die Skyblues vor der Corona-Zwangspause beim spanischen Rekordmeister Real Madrid mit 2:1.

Das Rückspiel steigt am 7. August (21:00 Uhr) in Manchester. Dort fällt die Entscheidung, wer am Finalturnier in Lissabon teilnehmen wird.

Laut dem ehemaligen Bayern-Coach sollte seine Mannschaft aber "nicht zu viel über den Vorteil nachdenken, den wir haben, denn dann werden wir Schwierigkeiten bekommen", sagte Guardiola. Er werde "keine taktischen Änderungen vornehmen oder irgendetwas machen, nur um Real Madrid zu überraschen".