Real muss lange auf Carvajal verzichten

AFP/SID/Oscar Barroso

Fehlt Real Madrid mindestens zwei Monate: Dani Carvajal

Der spanische Fußball-Meister Real Madrid muss lange auf den Ex-Leverkusener Dani Carvajal verzichten.

Der 28 Jahre alte Außenverteidiger zog sich am Freitag im Training eine Verletzung am Innenband des rechten Knies zu. Nach Angaben der spanischen Zeitung "Marca" wird Carvajal dem Champions-League-Gegner von Borussia Mönchengladbach mindestens zwei Monate fehlen.

Als Ersatz dürfte nun Álvaro Odriozola zum Einsatz kommen, der in der vergangenen Rückrunde an Bayern München ausgeliehen war, dort aber nur auf fünf Einsätze kam.

Carvajal war erst am Freitagmorgen in das Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft für die drei Länderspiele in den kommenden beiden Wochen berufen worden.