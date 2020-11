Verletzter Neymar reist nach Brasilien

AFP/SID/DANIEL APUY

Neymar wird trotz Verletzung zum Nationalteam reisen

Superstar Neymar wird trotz einer Verletzung und der gegenteiligen Prognose seines Vereinstrainers Trainer Thomas Tuchel zu den anstehenden WM-Qualifikationsspielen der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft reisen.

Wie der brasilianische Verband CBF mitteilte, soll der Angreifer von Paris Saint-Germain in der Partie gegen Venezuela am Samstag kommender Woche (13. November) noch geschont werden, um dann bei der Begegnung in Uruguay (18. November) einsatzfähig zu sein.

"Ich halte es nicht für möglich, dass er für die Nationalmannschaft spielen wird", hatte Tuchel am 30. Oktober gesagt. Zwei Tage zuvor hatte sich Neymar beim Sieg von PSG in der Champions League beim türkischen Meister Basaksehir an den Adduktoren verletzt. "Wenn er spielt, bedeutet das, dass er nicht verletzt ist, und das ist eine schlechte Nachricht, weil er verletzt ist."

Der brasilianische Verband versuchte die Bedenken Tuchels zu zerstreuen. "Wir wissen, dass sein Klub wegen dieser Verletzung besorgt ist", sagte Nationalmannschaftskoordinator Juninho Paulista. Er betonte zugleich, dass Nationaltrainer Tite "niemals die Gesundheit eines Spielers riskieren würde". Darüber hinaus solle Neymar während seines Aufenthalts intensiv behandelt werden.