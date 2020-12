Dest erklärt seine Absage an den FC Bayern

Paco Largo via www.imago-images.de

Segino Dest gab dem FC Bayern einen Korb

Lange wurde Segino Dest mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch im Oktober wechselte der Rechtsverteidiger schließlich zum FC Barcelona. Nun hat der Abwehrspieler seine Entscheidung begründet.

"Warum Barcelona und nicht Bayern? Es war nicht einfach, aber Barcelona ist der Klub meiner Träume. Deshalb habe ich sie ausgewählt. Ich sah Möglichkeiten, der Klub hat in diesem Sommer einige neue Spieler verpflichtet", sagte Dest im Gespräch mit "AP".

Auch Trainer Ronald Koeman spielte eine große Rolle bei der Entscheidung. "Koeman wollte mich auch persönlich, also dachte ich, dass sie einen guten Plan für mich haben. Und jetzt spiele ich, also bin ich glücklich. Ich habe ihm diese Gelegenheit zu verdanken, weil man nie weiß, wann sich so etwas wieder bietet."

Bislang absolvierte der 20-Jährige elf Pflichtspiele für den FC Barcelona. "Für mich ist dies der beste Ort, um zu zeigen, was ich kann, mein Bestes zu geben und dem Team zu helfen", verriet Dest.

Segino Dest schwärmt von Lionel Messi und Neymar

Bei den Katalanen spielt der US-Amerikaner auch mit Idol Lionel Messi zusammen. "Es ist wirklich besonders mit ihm zu spielen und sein Gesicht jeden Tag zu sehen", erzählte der Außenverteidiger gegenüber "CNN": "Es ist besonders, weil er einer der Besten aller Zeiten ist."

Neben Messi würde Dest auch gerne einmal mit Neymar in einem Team sein. "Neymar ist unglaublich mit seinen Fähigkeiten und seiner Technik. Er bringt große Unterhaltung auf den Platz. Wenn es möglich ist, würde ich gerne mit ihm zusammen spielen."

Dest hätte es im Sommer fast zum FC Bayern verschlagen. Der Rechtsfuß galt lange als Favorit für den vakanten Posten in der Münchner Abwehr. Doch am Ende sicherte sich der FC Barcelona für 21 Millionen Euro die Rechte am ehemaligen Profi von Ajax Amsterdam. Der FC Bayern verpflichtete daraufhin Bouna Sarr von Olympique Marseille.