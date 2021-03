Rapid: Schobesberger vor Comeback

GEPA pictures/ Philipp Brem

Das Comeback von Philipp Schobesberger rückt näher

Flügelstürmer Philipp Schobesberger könnte laut Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer am Samstag sein Comeback nach 16-monatiger Verletzungspause geben und beim Hütteldorfer Zweiterteam in der 2. Liga gegen den FAC zum Einsatz kommen.

Die Leidenszeit von Philipp Schobesberger ist zu Ende. Im November 2019 erlitt Rapid Wiens Offensivspieler im Training ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss im rechten Knie und musste daraufhin - auch wegen Komplikationen beim Heilungsverlauf und während der Rehabilitation - unerwartet lange pausieren. Am Samstag könnte der Oberösterreicher nach 16 Monaten Zwangspause endlich wieder in einem Bewerbsspiel auflaufen.

>> Die Karrierestatistiken von Philipp Schobesberger in der weltfussball-Datenbank

Im Vorfeld von Rapids Bundesligaduell mit Hartberg stellte Trainer Dietmar Kühbauer einen Schobesberger-Einsatz beim Hütteldorfer Zweitteam in der 2. Liga in Aussicht. Die jungen Grün-Weißen gastieren am Samstag (14:30 Uhr) beim Floridsdorfer AC. "Wir wollen nichts überstürzen, aber wenn sich Schobi sicher ist, soll er wieder ein Match auf Profiebene machen", zitierte der "Kurier" den Rapid-Trainer.

red