Für Moukoko und Burkardt wird es eng

dpa

Ein Einsatz von Youssoufa Moukoko (M) gegen die Niederlande ist weiter offen. Foto: Marton Monus/dpa

Die angeschlagenen Youssoufa Moukoko und Jonathan Burkardt haben beim Abschlusstraining der deutschen U21-Nationalelf vor dem zweiten EM-Spiel gegen die Niederlande gefehlt. Beide trainierten am Freitag individuell im Teamhotel.

Ob sie für die Partie am Samstagabend in Szekesfehervar (21:00 Uhr) zur Verfügung stehen, war zunächst noch offen. Moukoko hatte sich am Dienstag eine Prellung am Schienbein zugezogen.

Die deutschen U21-Fußballer können sich nach dem 3:0 zum EM-Auftakt gegen Ungarn mit einem Sieg gegen die Niederlande bereits für das EM-Viertelfinale qualifizieren.