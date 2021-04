Heißes Wettbieten um Ex-BVB-Star Dembélé

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Ousmane Dembélé wechselte 2017 vom BVB zum FC Barcelona

Beim FC Barcelona gilt Ousmane Dembélé als möglicher Verkaufskandidat für den Sommer. Mehrere Top-Klubs, darunter Jürgen Klopps FC Liverpool, sollen ihre Fühler nach dem früheren BVB-Star ausgestreckt haben - und könnten sich ein Wettbieten liefern.

Satte 135 Millionen Euro flossen bis heute für den Transfer von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona an den BVB - bis heute ist der irre Deal aus dem Sommer 2017 der Rekord-Verkauf der Dortmunder. Die riesigen Erwartungen erfüllte Dembélé bei Barca nicht.

Zahlreiche Verletzungen, aber immer wieder auch disziplinarische Verfehlungen und unter dem Strich kaum sehr gute Leistungen prägen das Bild seines Gastspiels in Katalonien - auch, wenn er in 109 Einsätzen für Barca immerhin 48 Torbeteiligungen verbuchte.

Wie es mit Dembélé in Barcelona weitergeht, ist rund drei Monate vor der Öffnung des kommenden Transfer-Fensters einmal mehr offen. Sein Vertrag beim 26-maligen spanischen Meister läuft am 30. Juni 2022 aus. Nur noch im kommenden Sommer (oder Winter) könnte Barca also eine Ablösesumme für den inzwischen 23 Jahre alten Flügelstürmer generieren.

Einerseits würde der Klub einem Bericht von "Mundo Deportivo" zufolge den Kontrakt mit Dembélé zwar gerne ausdehnen. Andererseits sei demnach aber auch nicht ausgeschlossen, dass der französische Weltmeister nach der Saison unter den Hammer kommt. Denn Barca ist angesichts seiner hohen Schuldenlast aktuell selbst in Sachen Neuzugänge nahezu handlungsunfähig.

FC Liverpool: Neue Konkurrenz für Jürgen Klopps Dreigestirn?

Da trifft es sich gut, dass sich offenbar mehrere Schwergewichte der anderen europäischen Top-Ligen intensiv mit Dembélé beschäftigten. Neben Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Manchester United soll auch der FC Liverpool zu den Interessenten für den beidfüßigen Edeltechniker gehören.

Teammanager Jürgen Klopp möchte seine in dieser Saison zeitweise stotternde Tormaschinerie gerne mit dem ein oder anderen Neueinkauf wieder ins Rollen bringen und den arrivierten Kräften um Mo Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino mit zusätzlicher Konkurrenz Beine machen.

Allzu günstig werden dürfte Dembélé im Falles eines Wechsels nicht. Sein Marktwert wird trotz der durchwachsenen vier letzten Jahre immer noch auf rund 50 Millionen Euro taxiert. Dazu käme das exorbitante Gehalt in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro, das er bei Barca pro Jahr einstreichen soll.