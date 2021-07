Verrät Sancho hier den nächsten United-Transfer?

Martin Rickett via www.imago-images.de

Jadon Sancho wechselte in diesem Sommer vom BVB zu Manchester United

Die Spatzen pfeifen es lautstark von den Dächern, noch ist es allerdings nicht offiziell: Raphael Varane wird in naher Zukunft von Real Madrid zu Manchester United wechseln. Das bestätigte Ex-BVB-Star Jadon Sancho in einem Instagram-Video.

Auf seinem Social-Media-Kanal postete der Flügelflitzer ein Video aus dem Kraftraum. Sancho selbst spulte Meter auf dem Laufband ab, sang dabei zu Songs des Rappers Drake.

Während des Live-Videos forderte der Engländer seine Fans auf, ihm Fragen zu stellen. Das brennende Anliegen eines Fans ließ nicht lange auf sich warten. "Berühre deine Kappe, um den Varane-Transfer zu verkünden", schrieb der User.

Sanchos Reaktion folgte prompt, er fasste sich mit beiden Händen an den Kopf. Für die Social-Media-Fans ein klares Zeichen: Sancho weiß von dem bevorstehenden Transfer und bestätigte ihn.

Auch der ehemalige Premier-League-Spieler Rio Ferdinand äußerte sich auf seinem YouTube-Kanal: "We have done it!" - "Wir haben es geschafft!", erklärte die United-Legende, Manchester habe Raphael Varane verpflichtet.

Sancho und Rashford gemeinsam im Urlaub

Zuvor hatten schon mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass sich Varane im Sommer den Red Devils anschließt. Dem Vernehmen nach streicht Real Madrid eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro ein.

Ob Sancho und Ferdinand allerdings tatsächlich derart in die Transferpläne ihres (ehemaligen) Klubs eingeweiht sind, ist natürlich nicht gewiss. Derzeit weilt der Ex-BVB-Star ohnehin noch im Sommerurlaub. Einen Teil seiner EM-Ferien verbrachte Sancho mit Nationalmannschafts- und Teamkollege Marcus Rashford auf den Turks- und Caicosinseln in der Karibik.

Sancho spielt nach vier Jahren im BVB-Dress in der kommenden Saison für Manchester United. Nach längerem Transfer-Hickhack ging der 85 Millionen Euro schwere Deal in der letzten Woche offiziell über die Bühne.