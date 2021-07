Hiobsbotschaft für David Alaba

GEPA pictures/ Patrick Steiner via www.imago-image

David Alaba wechselte im Sommer vom FC Bayern zu Real Madrid

Nach 13 Jahren beim FC Bayern ließ David Alaba seinen Vertrag im Sommer 2021 zum Unwill der Münchner auslaufen und schloss sich Real Madrid an. Bevor der Österreicher sein erstes Pflichtspiel für die Königlichen bestreiten kann, muss er allerdings einen Rückschlag hinnehmen.

David Alaba hat sich mit dem Corona-Virus infiziert und befindet sich derzeit in Quarantäne. Das teilte Real Madrid am Mittwoch mit. Ein Test-Ergebnis des 29-Jährigen sei sei positiv ausgefallen, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des spanischen Top-Klubs.

Zuvor zeichnete sich ab, dass Alaba bei seinem neuen Arbeitgeber in extrem große Fußstapfen treten könnte. Der spanischen Sportzeitschrift "Marca" zufolge könnte Alaba in der Saison 2021/22 für die Standards der Madrilenen verantwortlich sein. Eine Aufgabe, die bei Real jahrelang Superstar Cristiano Ronaldo zuteil wurde. Seit dem Abschied des Portugiesen in Richtung Juventus Turin im Sommer 2018 existiert bei den Spaniern kein fester Schütze mehr.

Alaba wird "Ehre" bei Real Madrid zuteil

Der Stellenwert, den Alaba in Madrid künftig einnehmen wird, wurde vorher bereits durch seine neue Rückennummer unterstrichen. Der Nationalspieler übernimmt das Leibchen mit der Nummer 4, das zuvor von Klub-Legende Sergio Ramos getragen wurde. "Es ist eine Ehre, sie zu tragen, und es motiviert mich sehr. Es ist eine Nummer, die für Stärke und Führungskraft steht", äußerte sich Alaba ob dem besonderen Trikot-Aufdruck.

Ramos kehrte Real unlängst nach 16 Jahren den Rücken und schloss sich Paris Saint-Germain an. Dort erhält der 35-Jährige ebenfalls die Nummer 4.

Alabas Vertrag in der spanischen Landeshauptstadt endet im Sommer 2026. Der Linksfuß brennt auf seine ersten Profi-Auftritte außerhalb des deutschen Fußballs, wird sich aufgrund der Corona-Infektion aber wohl noch etwas gedulden müssen.