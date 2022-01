Gehaltsverdopplung? Liverpool gerät bei Salah unter Druck

Paul Greenwood/Shutterstock via www.imago-images.d

Der Vertrag von Superstar Mohamed Salah läuft beim FC Liverpool noch bis zum Ende der Saison 2022/2023. Die Verhandlungen um eine Verlängerung sind nun aber ins Stocken geraten. Der Top-Stürmer feilscht wohl noch um deutlich bessere Bezüge bei den Reds.

Das Management von Salah sowie die Fenway Sports Group, denen der englische Topklub FC Liverpool gehört, konnten sich bisher noch nicht auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers einigen.

Es heißt, der Torjäger wolle seine Bezüge verdoppeln. Aktuell kassiert der Angreifer rund zwölf Millionen Euro. "Ich will bleiben, aber es liegt nicht in meinen Händen", sagte der Ägypter der englischen Ausgabe des "GQ-Magazins". "Sie wissen, was ich will und ich habe nicht nach verrückten Sachen gefragt."

Salah möchte mehr Anerkennung vom FC Liverpool

Für den - von den Fans gewählten - aktuellen Fußballer des Jahres in England spielt aber nicht nur das Geld eine Rolle, sondern er fordert mehr Anerkennung: "Die Sache ist, wenn du nach was fragst und sie können dir es geben, zeigen sie dir, was du für den Klub getan hast. Ich bin jetzt im fünften Jahr hier. Ich kenne den Verein sehr gut. Ich liebe die Fans, die Fans lieben mich."

In der laufenden Spielzeit erzielte Mo Salah 23 Tore in 26 Spielen. Zudem bereitete er weitere neun Treffer vor. Deshalb würde sich wohl auch Liverpools Coach Jürgen Klopp nicht darüber beschweren, wenn sein erfolgreichster Torjäger dem Klub erhalten bleibt. "Im Moment glaube ich, dass Mo beanspruchen kann, der beste Fußballer der Welt zu sein", erzählte Klopp einem Redakteur des "GQ-Magazins"

"Er will mehr für das Team und mehr für sich selbst, aber der erste Teil davon ist es, der ihn antreibt. Er will in erster Linie, dass wir als Team gewinnen", schwärmt der zweimalige FIFA-Trainer des Jahres von seinem Stürmer, der mehr Tore als jeder andere afrikanische Spieler in der Geschichte der Premier League erzielt hat.