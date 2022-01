Real Madrid ohne Carvajal im Supercup-Finale

FIRO/FIRO/SID/

Stammspieler Dani Carvajal fällt aus

Real Madrid muss im Finale des spanischen Supercups auf den früheren Leverkusener Dani Carvajal verzichten.

Wie der Klub am Freitag mitteilte, ist der 30 Jahre alte Rechtsverteidiger positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Im Endspiel trifft Real am Sonntag (19:30 Uhr) in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad auf Athletic Bilbao. Im Halbfinale gegen den FC Barcelona (3:2 n.V.) am vergangenen Mittwoch hatte Carvajal in der Startelf gestanden.