CR7 droht satte Gehaltskürzung - Kritik nach Ego-Nummer

Mark Pain via www.imago-images.de

War unzufrieden mit der Entscheidung von Ralf Rangnick: Cristiano Ronaldo

Manchester United hat in der Premier League nach zwei Spielen ohne Sieg im Nachholspiel des 17. Spieltags endlich wieder die ersehnten drei Punkte eingefahren. Das 3:1 gegen Brentford FC ist im Kampf um die internationalen Startplätze ungemein wichtig gewesen - auch für Superstar Cristiano Ronaldo und dessen Vertragssituation. Unterdessen geriet CR7 mächtig in die Kritik.

Manchester United rennt den eigenen Ansprüchen in dieser Saison meilenweit hinterher. Als Tabellensiebter droht der englische Rekordmeister die Qualifikation für die Europa League zu verpassen, die ärgsten Konkurrenten Tottenham Hotspur und Arsenal FC haben zudem bislang weniger Spiele absolviert.

Ziel der Red Devils ist und bleibt, gemäß dem eigenen Selbstverständnis, jedoch die Qualifikation für die Champions League. Dafür muss mindestens Platz vier erreicht werden, der aktuell vom Londoner Überraschungsteam West Ham United belegt wird. Immerhin: Die "Hammers" haben ein Spiel mehr auf dem Buckel und liegen nur zwei Punkte vor United. Am Samstag (16:00 Uhr) gastiert West Ham United in Manchester.

Sollte ManUnited am Ende der Spielzeit aber tatsächlich die Rückkehr in die Champions League verpassen, hätte dies auch erhebliche Auswirkungen auf Star-Spieler Cristiano Ronaldo. Wie "The Athletic" berichtet, verringert sich dann das Jahresgehalt des Portugiesen um satte 25 Prozent. Dadurch würde sich sein Salär von umgerechnet rund 460.000 Euro pro Woche auf "nur" noch 344.000 Euro reduzieren.

Kritik am Verhalten von Ronaldo: "Schuldet Elanga eine dicke Entschuldigung"

Eine nicht näher genannte Person aus dem Klub-Umfeld bewertet ein solches Szenario als eines von vielen Störgeräuschen, die derzeit rund ums Old Trafford existieren. "Finde einen Spieler im Kader ohne ein Problem, sei es die fehlende Form, eine Verletzung, die Vertragssituation oder die grundsätzliche Qualität. Da bleiben nicht viele übrig", zitiert "The Athletic".

Unterdessen musste sich Cristiano Ronaldo nach dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft deutliche Kritik von Premier-League-Größe Paul Merson anhören. CR7 war nach seiner Auswechslung beim Stand von 2:0 alles andere als glücklich gewesen und schmorte sichtlich angefressen auf der Bank.

Damit dominierte der Angreifer im Anschluss die Schlagzeilen in der Presse - ganz zum Leidwesen des gerade einmal 19 Jahre alten Torschützen Anthony Elanga. "Cristiano Ronaldo schuldet Anthony Elanga eine dicke Entschuldigung", kommentierte Paul Merson in seiner Kolumne beim "Daily Star". "Er hat den großen Tag dieses Youngsters kaputt gemacht", so der 447-fache Premier-League-Spieler, der Ronaldos Verhalten zudem als "kindisch" bezeichnete.